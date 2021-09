Le Néerlandais qui court chez Jumbo-Visma comme notre compatriote a été heurté par une voiture jeudi à l'entraînement et s'est fracturé le poignet.

Tom Dumoulin a été de mettre prématurément un terme à sa saison après avoir été heurté par une voiture jeudi à l'entraînement, a indiqué son équipe Jumbo-Visma. Le coureur néerlandais de 30 ans s'est fracturé le poignet droit. Il sera opéré vendredi à Maastricht.

"Ma saison est terminée, c'est une grosse déception car je revenais bien. Je me sentais fort aujourd'hui à l'entraînement. J'étais confiant pour le mois à venir", déclare Tom Dumoulin sur le site de Jumbo-Visma.

Le vice-champion olympique du contre-la-montre devait disputer les Mondiaux fin septembre en Belgique et le Tour de Lombardie. "J'avais hâte", dit Dumoulin. "Ces courses me conviennent mais malheureusement ce ne sera pas pour cette année".

Tom Dumoulin, vainqueur entre autres du Giro 2017, avait décidé de mettre sa carrière en pause fin janvier pour réfléchir à son avenir.

Il avait retrouvé le peloton en juin au Tour de Suisse et avait ensuite été sacré champion des Pays-Bas du contre-la-montre et avait décroché la médaille d'argent du chrono des Jeux Olympiques de Tokyo.

