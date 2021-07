Pensant pouvoir s'appuyer sur une planche présente lors de la reconnaissance du parcours, il a été surpris par l'absence de celle-ci et a manqué sa réception. Après avoir été retardé, il a tenté de continuer avant d'abandonner.

Mathieu van der Poel n'a pas subi de fracture suite à sa chute lors de l'épreuve olympique masculine de mountainbike, ce lundi. Le résultat de l'examen effectué à l'hôpital a été partagé par le coach national néerlandais Gerben de Knegt. Van der Poel est quant à lui retourné à l'hôtel de l'équipe après ces tests. Le champion d'Europe 2019 de cross-country visait la médaille d'or mais a chuté lourdement lors du premier tour. Après être remonté sur son vélo pour poursuivre la course, Van der Poel a néanmoins dû abandonner dans l'avant-dernier tour. Il s'est alors rendu à l'hôpital d'Izu pour y faire examiner sa hanche et son épaule douloureuses. Le Néerlandais a chuté sur un saut baptisé "Sakura Drop". Pensant pouvoir s'appuyer sur une planche présente lors de la reconnaissance du parcours, il a été surpris par l'absence de celle-ci et a manqué sa réception.