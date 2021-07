Patrick Moster a fait une comparaison à caractère raciste pour encourager Nikias Arndt à revenir sur deux concurrents partis avant lui, l'Érythréen Amanuel Ghebreigzabhier et l'Algérien Azzedine Lagab. Le coureur avait immédiatement condamné les propos du directeur sportif de son équipe.

Les dirigeants de la délégation allemande aux Jeux Olympiques de Tokyo ont décidé jeudi de renvoyer immédiatement en Allemagne le directeur sportif de l'équipe de cyclisme Patrick Moster, coupable la veille de propos jugés racistes.

Durant le contre-la-montre de mercredi, M. Moster a fait une comparaison à caractère raciste alors qu'il encourageait bruyamment son coureur Nikias Arndt, qui s'apprêtait à rattraper deux concurrents partis avant lui, l'Érythréen Amanuel Ghebreigzabhier et l'Algérien Azzedine Lagab. La scène a été diffusée à la télévision en direct et est en ligne sur plusieurs sites internet.

À l'issue de la course, Patrick Moster a présenté ses excuses: "Je suis vraiment désolé, la moindre des choses est de présenter mes excuses (...) Cela n'aurait pas dû se passer", a-t-il déclaré. "Nous sommes convaincus que ses excuses publiques pour les propos racistes qu'il a tenus hier sont sincères", a déclaré le président du comité national olympique allemand (DOSB) Alfons Hörman, "mais avec ce dérapage, M. Moster a violé les valeurs de l'olympisme: pour l'équipe d'Allemagne, le fair-play, le respect et la tolérance ne sont pas négociables".

Nikias Arndt qui a terminé à la 19e place à 3 min 45 sec du vainqueur Primoz Roglic, avait immédiatement condamné les propos de son entraîneur: "Je suis effaré et je veux clairement dire que je prends mes distances avec ses propos, les mots utilisés sont inacceptable", avait-il tweeté.

Ich bin entsetzt über die Vorfälle beim heutigen olympischen Zeitfahren und möchte mich hiermit deutlich von den Aussagen des sportlichen Direktors distanzieren! Solche Worte sind nicht akzeptabel. — Nikias Arndt (@NikiasArndt) July 28, 2021

