Daniel Martinez est le seul coureur de la liste à ne pas être présent sur le Tour de France. Il avait été d'une aide précieuse pour Bernal lors de sa conquête du maillot rose.

Egan Bernal ne figure pas dans la sélection colombienne de cyclisme pour les Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août), a annoncé la fédération de Colombie de cyclisme en dévoilant son effectif mardi.

Six coureurs ont été repris par Carlos Mario Jaramillo, le sélectionneur national de cyclisme sur route. Les épreuves en ligne et en contre-la-montre auront lieu respectivement les 24 et 28 juillet sur un parcours exigeant sur les pentes du Mont Fuji. Rigoberto Urán et Sergio Andrés Higuita (EF Nippo), Esteban Chaves (Bike Exchange), Nairo Quintana (Arkea Samsic) et Daniel Martínez (Team Ineos) défendront les couleurs de la Colombie chez les messieurs dans la course en ligne.

Paula Andrea Patiño sera l'unique représentante chez les dames. Miguel Ángel López (Movistar), Sergio Luis Henao (Qhubeka Assos) et Liliana Moreno (Proyecta Ingenieros) sont sur la liste des réservistes. Egan Bernal (INEOS Grenadiers), 24 ans, vainqueur du Giro cette année et vainqueur du Tour de France en 2019, devrait privilégier le Tour d'Espagne qui débutera le 14 août.

