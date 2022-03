Tirreno-Adriatico: démonstration de Tadej Pogacar, vainqueur en solitaire l'étape reine

Tadej Pogacar a remporté la 6e et avant-dernière étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour), samedi, entre Apecchio et Carpegna (215 km). Au terme de l'étape reine de cette 57e édition, le Slovène d'UAE Team Emirates, leader du général, s'est imposé en solitaire avec 1:03 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Tadej Pogacar © BELGAIMAGE