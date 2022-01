Tim Wellens a devancé le vétéran Alejandro Valverde lors du Trofeo Serra de Tramuntana. Première victoire belge de la saison avant un mois de février lors duquel il brille souvent.

Tim Wellens a remporté le Trofeo Serra de Tramuntana (1.1), troisième course du Challenge cycliste de Majorque, pour la quatrième fois de sa carrière, vendredi. Après 158,9 km de course autour de Lloseta, le coureur de Lotto Soudal a battu au sprint l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et l'Australien Simon Clarke (Israel-Premier Tech). Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) s'est classé cinquième.

Six coureurs partaient en début de course: Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise), l'Italien Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), le Français Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic) et les Espagnols Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Julen Irizar (Euskatel-Euskadi) et Raul García Pierna (Kern Pharma). Mosca, Irizar, Garcia et Vauquelin restaient à quatre à l'avant alors que se profilait l'ascension principale, le Coll de Puig Major (14,6 km à 6 pour-cent).

La course changeait de physionomie sur cette ascension, dont le sommet se situait à 33 km de l'arrivée, avec la formation d'un nouveau groupe de tête comprenant Tim Wellens (Lotto Soudal), Kobe Goosens (Intermarché-Wanty-Gobert) les Espagnols de Movistar Alejandro Valverde et Enric Mas, l'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates), l'Allemand Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) et l'Australien Simon Clarke (Israel-Premier Tech). Ce groupe conservait son avantage et se jouait la victoire au sprint.

Dans le faux-plat montant, Wellens prenait la mesure de Valverde et Clarke. Le coureur de Lotto Soudal devait patienter quelques instants avant de pouvoir savourer sa victoire, le temps que le jury délibère s'il avait commis une irrégularité durant son sprint à l'égard de Valverde. Wellens avait déjà remporté cette épreuve trois années de suite, entre 2017 et 2019. Il signe, à 30 ans, le 33e succès de sa carrière, le premier de la saison. L'an passé, l'Espagnol Jesus Herrada s'était imposé. Wellens offre à la Belgique une première victoire cette saison.

Le Challenge de Majorque est composé de cinq courses d'un jour, indépendante les unes des autres, ce qui permet aux équipes engagées de changer leur composition. Samedi, place au Trofeo Pollença - Port d'Andratx avant le Trofeo Playa de Palma - Palma dimanche.

