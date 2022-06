Le coureur de Lotto Soudal a ensuite été gêné par Yves Lampaert, coéquipier de Schmid, dans les deux autres, ce qui a permis au Suisse de grappiller les secondes de bonifications qui ont assuré sa victoire finale.

Tim Wellens (Lotto Soudal) n'est pas parvenu à détrôner Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) dimanche lors de la dernière étape du Tour de Belgique (2.Pro). Deuxième au général mais dans le même temps que le Suisse au départ de l'étape, le Limbourgeois espérait profiter des bonifications du Kilomètre en or pour s'emparer du maillot bleu.

Cela a réussi dans le premier des trois sprints intermédiaires de ce Kilomètre en or, enlevé par Wellens, qui a pris 3 secondes de bonifications. Le coureur de Lotto Soudal a ensuite été gêné par Yves Lampaert, coéquipier de Schmid, dans les deux autres, ce qui a permis au Suisse de grappiller les secondes de bonifications qui ont assuré sa victoire finale. Lampaert a ensuite été disqualifié par le collège des commissaires pour avoir dévié de sa ligne et gêné Wellens. "Je suis bien sûr très déçu de passer aussi près de la victoire", déclare Tim Wellens, cité dans un communiqué de Lotto Soudal.

"En tant qu'équipe, nous visions la victoire finale. Nous avons tout fait pour arriver dans une position parfaite au Kilomètre en or. Arnaud De Lie m'a parfaitement lancé dans le premier sprint, et j'ai pu prendre trois secondes de bonifications. La tactique était de tout miser sur ce premier sprint intermédiaire. Ensuite, je devais prendre la roue de Schmid. Tout allait très bien après le premier sprint mais cela a dérapé par la suite. La manoeuvre de Lampaert m'a coûté la victoire finale. Il a été disqualifié mais cela ne change rien, bien entendu. On peut aussi dire que j'ai laissé passer mes chances de victoire finale dans le contre-la-montre ou dans l'étape ardennaise. En tous cas, la bataille a été passionnante. Cela a dû être un beau spectacle pour le public. Ce n'est jamais agréable de perdre avec un si petit écart, mais l'équipe peut être fière de son Tour de Belgique. Cela donne confiance pour le Tour de France", conclut Tim Wellens.

Mauro Schmid:

Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté le 91e Tour de Belgique (2.Pro) dimanche à Beringen. Il termine en tête du général dans le même temps que Tim Wellens (Lotto Soudal), 2e, qui n'a pu faire la différence dans le Kilomètre en or de la 5e et dernière étape, qui proposait trois sprints bonifiés.

Wellens a enlevé le premier des trois sprints intermédiaires, et les 3 secondes de bonifications qui vont avec, mais il a ensuite été gêné par Yves Lampaert, coéquipier de Schmid, dans les deux autres, ce qui a permis au Suisse de grappiller les secondes de bonifications qui ont assuré sa victoire finale. Lampaert a ensuite été disqualifié par le collège des commissaires pour avoir dévié de sa ligne et gêné Wellens.

"C'était serré, mais j'ai réussi à gagner grâce à mes coéquipiers", déclare MauroSchmid. "Ils m'ont maintenu en bonne position durant toute la journée. Ils étaient tous là dans le Kilomètre en or et j'ai pu prendre assez de secondes de bonifications pour laisser Tim Wellens derrière moi. Je n'ai pas vu la manoeuvre d'Yves Lampaert. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Je pense que c'est arrivé dans le feu de l'action sans aucune mauvaise intention." A 22 ans, Mauro Schmid a décroché la 3e victoire de sa carrière, après des succès d'étape au Giro et à la Semaine Coppi et Bartali. "C'est très spécial de finir dans le même temps que le deuxième sur une course à étapes de cinq jours", déclare le Suisse. "Cela a toujours été excitant. J'ai toujours eu la totale confiance de l'équipe. Ils voulaient tout faire pour m'offrir cette victoire, c'est un beau geste. En plus, Fabio Jakobsen a gagné l'étape et Remco Evenepoel l'a emporté au Tour de Suisse. C'est une belle journée pour notre équipe". Quick-Step Alpha Vinyl compte désormais 31 victoires en 2022.

