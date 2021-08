L'ancien champion de Belgique a levé les bras à Dokkum (Pays-Bas). Il devance Bauhaus et Gaviria. L'étape a été marquée par de nombreuses bordures et par la crevaison du grand favori Remco Evenepoel qui a déjà perdu près d'une minute.

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a levé les bras au terme de la première étape du Tour du Benelux (WorldTour). Après 169,6 kilomètres entre les villes néerlandaises de Surhuisterveen et Dokkum, l'ancien champion de Belgique s'est imposé au sprint devant l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates).

C'est la 17e victoire chez les professionnels pour le Belge de 28 ans, la 8e de sa saison. Il a déjà levé les bras au Tour d'Italie et au Tour de France.

Victime d'une crevaison et d'un dépannage manqué, Remco Evenepoel n'a pas pu accompagner le groupe de tête. Il a terminé avec le peloton, à près d'une minute du vainqueur du jour. Il est apparu passablement énervé à l'arrivée. Mardi, Lelystad sera le théâtre de la 2e étape, un contre-la-montre tout plat de 11,1 kilomètres.

La troisième étape de la course, encore appelée BinckBank Tour en 2020, sera la dernière aux Pays-Bas avant que la caravane ne mette le cap sur la Belgique.

Le successeur du Néerlandais Mathieu van der Poel, absent cette année, sera connu dimanche à Grammont.

