En l'absence de son compatriote et leader chez Jumbo-Visma Wout Van Aert, le Gantois veut se rappeler au bon souvenir de tous, lui qui s'était déjà imposé en Toscane en 2018.

En l'absence de Wout van Aert, qui a opté pour Paris-Nice, et du Néerlandais Tom Dumoulin, forfait, Tiesj Benoot sera le leader de Jumbo-Visma samedi au départ des Strade Bianche. "C'est une course spéciale pour moi", a préfacé Benoot, vainqueur en 2018 à Sienne.

Nouveau venu chez Jumbo-Visma, Benoot avait fait ses débuts pour l'équipe néerlandaise la semaine dernière sur le Circuit Het Nieuwsblad et sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. "J'ai un bon sentiment après mes premières courses. C'est une chose de bien s'entraîner mais il faut le confirmer en course. Le stage en altitude à Tenerife a porté ses fruits. L'ambiance dans le groupe est bonne, nous nous entendons bien et cela s'est vu en course. Cela me donne de la confiance pour la suite."

Samedi, Benoot tentera de se rappeler au bon souvenir de sa victoire en 2018 sur les 'Routes Blanches'. "C'est une course spéciale pour moi car c'était ma première victoire professionnelle et cela reste ma plus belle victoire. J'aime rouler en Italie, surtout en Toscane qui est une très belle région. Dans les Strade, la malchance peut être un facteur mais je suis confiant avant le départ et je vais essayer de terminer le plus haut possible."

