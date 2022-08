Le Colombien qui devait prendre le départ de la Vuelta ce vendredi ne sera pas suspendu. Il avait terminé sixième du classement général lors de cette Grande Boucle. Mardi soir, il avait même annoncé qu'il prolongeait son contrat avec sa formation Arkea-Samsic.

Le cycliste colombien Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a été testé positif au tramadol durant le Tour de France 2022 dont il est disqualifié mais n'est pas suspendu, a communiqué mercredi l'Union cycliste internationale (UCI).

"L'Union Cycliste Internationale (UCI) annonce que le coureur colombien Nairo Alexander Quintana Rojas a été sanctionné pour une infraction à l'interdiction d'usage du tramadol en compétition prévue par le Règlement Médical de l'UCI dans le but de préserver la santé et la sécurité des coureurs compte tenu des effets secondaires de cette substance", peut-on lire dans le communiqué.

Sxième du dernier Tour de France, Quintana, 32 ans, a remis deux échantillons de sang séché les 8 et 13 juillet qui ont tous les deux révélé "la présence de tramadol et ses deux principaux métabolites".

"Conformément au Règlement Médical de l'UCI, le coureur est disqualifié du Tour de France 2022. Cette décision peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 10 jours." La prise de tramadol, un anti-douleur, étant une infraction du Règlement Médical de l'UCI et non une violation des règles antidopage et comme le Colombien en est à sa première infraction, il n'est pas suspendu par l'UCI et peut continuer à participer aux compétitions.

L'utilisation du tramadol en compétition est interdit par l'UCI depuis le 1er mars 2019 en raison de ses effets secondaires tels que les vertiges, la somnolence et la perte d'attention. Pendant le Tour de France 2022, l'UCI a récolté 120 échantillons de sang séché, soit la technique utilisée pour détecter le tramadol.

Mardi soir, Nairo Quintana, qui arrivait en fin de contrat avec sa formation Arkea-Samsic, annonçait qu'il prolongeait finalement son séjour en Bretagne.

🗨 Nairo a un message pour vous 👇 pic.twitter.com/ewpWtNqIUm — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 16, 2022

Cette disqualification peut-elle changer les choses ? Arkea-Samsic n'a pas encore communiquer sur la sanction de l'UCI à l'encontre de son coureur. Pourra-t-il prendre le départ de la Vuelta ce vendredi s'il n'est pas suspendu ? Là, aussi, la question reste en suspens.

