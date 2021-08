Le fils du double vainqueur du Tour des Flandres (99, 2003) et Paris-Roubaix (2003) sera donc dans l'antichambre de l'équipe de Wout Van Aert.

Le fils de l'ancien pro Peter Van Petegem, Axandre Van Petegem, 19 ans, a signé un contrat de deux ans pour l'équipe de développement de Jumbo-Visma, a annoncé lundi la formation néerlandaise du World Tour.

Axandre Van Petegem roulera en cette fin d'année 2021 pour le compte de Jumbo-Visma. Il vient de l'équipe belge Home Solutions-Soenens Cycling Team et sera déjà sur les routes de l'Egmont Cycling Race mardi.

Peter Van Petegem a remporté notamment deux fois le Tour des Flandres dans sa carrière en 1999 et 2003 ainsi que Paris-Roubaix en 2003 aussi.

Il fut aussi vice-champion du monde en 1998 et 3e des Mondiaux en 2003, sa meilleure année.

