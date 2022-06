Pendant que certains de ses adversaires sont confrontés au covid sur les routes suisses, le tenant du titre peaufine sa forme avant de se mettre en quête d'une troisième victoire consécutive sur la Grande Boucle. Il s'est imposé en solitaire lors de la troisième étape du Tour de Slovénie et s'est emparé du maillot de leader.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) s'est imposé avec autorité en solitaire dans la 3e étape du Tour de Slovénie (2.Pro) au terme de laquelle il a endossé le maillot de leader du classement général.

La troisième étape du Tour de Slovénie a été disputée vendredi entre Zalec et Celtje sur la distance de 144,6 kilomètres. Trois coureurs étaient aux commandes de l'étape du jour à une heure de l'arrivée: le premier échappé du jour, l'Italien Samuele Zoccarato (Bardiani), le Polonais Alan Banaszek (HRE Lazosze Serce Polski) et le Français Lucas DeRossi (China Glory).

Le regroupement s'est produit à moins de trente kilomètres de l'arrivée. La montée de Svetina (5,2 km à 7,7 %) a vu quelques ténors se porter à l'avant du groupe de tête, notamment Tadej Pogacar (UAE) et le leader polonais de la course Rafal Majka (UAE). Les deux coéquipiers ont pris leurs distances sur les premiers poursuivants, dont le Slovène Matej Mohoric. L'Italien Nicola Conoi (Alpecin-Fenix) est revenu sur le duo de tête au pied de la descente, à 6 kilomètres de l'arrivée, alors que le groupe avec Mohoric se battait à moins de trente secondes.

Tadej Pogacar, qui avait assuré le train dans le trio de tête pour tenir les poursuivants à distances, a placé une accélération à la flamme rouge, dans la dernière côte du jour pour s'imposer en solitaire et endosser le maillot jaune de leader, aux dépens de Rafal Majka, 2e du jour devant l'Italien Nicola Conci.

La 4e étape du Tour de Slovénie sera disputée samedi sur la distance de 152,4 kilomètres entre Lasko et les hauteurs de Velika Planina, terres de Tadej Pogacar, où les coureurs arriveront au sommet.

