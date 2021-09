Le Suisse a repris 10 secondes sur le champion du monde Filippo Ganna dans la seconde partie du contre-la-montre. Remco Evenepoel, deuxième à mi-course a perdu du temps dans la seconde partie vent de dos qui avantageait moins son petit gabarit.

Remco Evenepoel a décroché la médaille de bronze du contre-la-montre élites messieurs des championnats d'Europe de cyclisme, jeudi à Trente, en Italie.

Le Suisse Stefan Küng a conservé son titre, s'imposant en 24:29 au terme des 22,4 km du parcours, à une moyenne de 54,89 km/h. L'Italien Filippo Ganna, champion du monde en titre, termine 2e à 8 secondes de Küng et prend la médaille d'argent.

Remco Evenepoel, champion d'Europe 2019 qui n'avait pu défendre son titre en 2020 à cause de sa chute au Tour de Lombardie, a fini à 15 secondes de Küng. Le Suisse Stefan Bissegger, 4e à 23 secondes, et l'Allemand Max Walscheid, 5e à 38 secondes, complètent le top 5.

Second Belge engagé dans le chrono, Rune Herregodts a pris la 13e place de son premier Euro chez les élites, terminant à 1:30 du vainqueur.

