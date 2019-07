⛰ At the top of La Hourquette d'Ancizan, @SimonYatess and @muehlberger_94 are together, followed by @PelloBilbao1990.



⛰ Au sommet de La Hourquette d'Ancizan, Simon Yates et Gregor Mühlberger sont ensemble, suivis de près par Pello Bilbao. pic.twitter.com/9tUCam9w0O