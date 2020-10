Serge Pauwels (CCC) a annoncé lundi qu'il mettait à 36 ans un terme à sa carrière de coureur cycliste.

"Pendant 15 ans, j'ai eu la chance de poursuivre mes rêves dans le cyclisme au plus haut niveau. Il est maintenant temps de mettre fin à ce cycle, de se remémorer de grands souvenirs et de réaliser que le voyage lui-même était le rêve.

Merci à ma famille, mes amis, mes fans, mes coéquipiers et le personnel de l'équipe pour leur soutien !", a écrit l'intéressé sur Twitter.

Pauwels a participé à treize grands tours et remporté une victoire d'étape dans le Tour d'Italie en 2009. En 2015, il a terminé à la 13e place et premier Belge du classement final du Tour de France. En 2017, le natif de Lierre a remporté ses deux autres succès professionnels en s'imposant dans une étape et au classement final du Tour du Yorkshire.

Après trois saisons chez Chocolats Jacques, Pauwels porté les maillots de Cervelo, Sky, Omega Pharma-Quick Step, MTN-Qhubeka, Dimension Data et depuis deux saisons de CCC.

"Pendant 15 ans, j'ai eu la chance de poursuivre mes rêves dans le cyclisme au plus haut niveau. Il est maintenant temps de mettre fin à ce cycle, de se remémorer de grands souvenirs et de réaliser que le voyage lui-même était le rêve.Merci à ma famille, mes amis, mes fans, mes coéquipiers et le personnel de l'équipe pour leur soutien !", a écrit l'intéressé sur Twitter. Pauwels a participé à treize grands tours et remporté une victoire d'étape dans le Tour d'Italie en 2009. En 2015, il a terminé à la 13e place et premier Belge du classement final du Tour de France. En 2017, le natif de Lierre a remporté ses deux autres succès professionnels en s'imposant dans une étape et au classement final du Tour du Yorkshire. Après trois saisons chez Chocolats Jacques, Pauwels porté les maillots de Cervelo, Sky, Omega Pharma-Quick Step, MTN-Qhubeka, Dimension Data et depuis deux saisons de CCC.