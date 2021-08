C'est un retour à la maison pour le sprinteur irlandais puisqu'il avait déjà roulé au sein de l'équipe allemande pendant six ans avant de rejoindre la formation de Patrick Lefevere. Il emmène avec lui Shane Archbold. Bora a aussi annoncé les venues de Ryan Mullen et Danny Van Poppel.

L'équipe Bora-Hansgrohe a officialisé mardi le retour pour les deux prochaines années du sprinteur irlandais Sam Bennett, maillot vert du Tour de France 2020, qui quitte ainsi Deceuninck-Quick Step.

Bennett, absent du dernier Tour de France, avait quitté la formation allemande fin 2019 après six saisons passées sous ses couleurs. Trois autres coureurs, le Néo-Zélandais Shane Archbold (32 ans, Deceuninck-Quick Step), l'Irlandais Ryan Mullen (26 ans, Trek-Segafredo) et le Néerlandais Danny van Poppel (28 ans, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), se sont également engagés pour deux ans afin de former un groupe sprint. Jeudi, Bora-Hansgrohe avait fait part du départ en fin d'année de sa star, le Slovaque Peter Sagan, et du sprinteur allemand Pascal Ackermann.

Sam Bennett, 30 ans, qui n'a plus couru depuis le Tour d'Algarve début mai, compte 56 victoires à son palmarès dont des succès d'étapes dans les trois grands tours, deux au Tour de France, trois au Giro et trois à la Vuelta. "J'ai passé deux excellentes années chez Deceuninck-Quick-Step, mon équipe de rêve depuis l'enfance", a déclaré Sam Bennett, qui a rapporté 14 victoires à l'équipe belge mais qui a été vivement critiqué par son patron Patrick Lefevere ces dernières semaines pour son choix. "Cependant, je me sens prêt à rentrer chez moi pour être le leader d'équipe que je veux être. Je suis prêt à assumer le rôle".

