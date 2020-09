Peter Sagan a été déclassé mercredi pour avoir bousculé Wout van Aert durant le sprint à Poitiers, réalisant ainsi une très mauvaise opération dans sa quête d'un huitième maillot vert. Le Slovaque ne compte cependant pas jeter l'éponge, a-t-il indiqué dans une courte réaction sur le site de Bora-hansgrohe

Son retard sur Sam Bennett est désormais de 68 points, alors qu'il ne reste pas vraiment d'étape pour sprinteurs, hormis l'arrivée finale à Paris.

"Aujourd'hui, j'avais la vitesse", a raconté Sagan. "J'ai essayé d'aller sur le côté droit. J'ai passé un coureur facilement, mais ensuite c'est devenu très étroit. J'ai dû me déplacer pour éviter les barrières, et donc j'ai été déclassé. Cela me coûte beaucoups de points, mais je n'ai pas encore abandonné la lutte pour le maillot vert", a conclu le triple champion du monde.

Sagan a pris la deuxième place devant Bennett et Van Aert, derrière le vainqueur du jour Caleb Ewan, mais a ensuite été relégué à la 85e place.

