La Grande Boucle s'élance de Copenhague le 1er juillet prochain. Quels coureurs s'élanceront de la capitale danoise et chercheront à succéder à Tadej Pogacar ?

Une équipe ambitieuse articulée autour de Roglic, Vingegaard pour le général et Van Aert pour le maillot vert

Trois Belges font partie de la sélection de Jumbo-Visma pour le Tour de France, qui s'élancera le 1er juillet de Copenhague, la capitale du Danemark. La formation néerlandaise a dévoilé mardi le nom des cinq coureurs qui épauleront les trois leaders désignés que sont Wout van Aert, le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard. Il s'agit des Belges Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck, du Français Christophe Laporte, du Néerlandais Steven Kruijswijk et de l'Américain Sepp Kuss.

L'équipe visera à la fois le maillot jaune avec Roglic et Vingegaard et le maillot vert avec Wout van Aert. "Nous avons plusieurs ambitions, nous avons donc choisi des coureurs qui sont les meilleurs sur différents terrains", explique le directeur sportif Merijn Zeeman dans un communiqué de Jumbo-Visma.

Van Aert, 27 ans, va disputer son 4e Tour. Vainqueur de deux étapes en 2019 et 2020, il avait enlevé trois étapes l'année dernière: la 11e étape au Mont Ventoux, le contre-la-montre de Saint-Emilion et le sprint final sur les Champs-Elysées. Benoot, 28 ans, va prendre le départ de sa 6e Grande Boucle, la première au service de Van Aert. Ce sera le premier Tour pour Van Hooydonck, 26 ans, après deux participations au Tour d'Espagne.

Triple vainqueur de la Vuelta, Roglic, 32 ans, ne s'est jamais imposé au Tour. Il avait porté le maillot jaune pendant onze jours en 2020, avant de terminer 2e derrière Tadej Pogacar. L'année dernière, diminué par une chute dans la 3e étape, le Slovène avait abandonné après la 9e étape.

Désigné leader des Jumbo à la suite du départ de Roglic, Vingegaard, 25 ans, avait terminé 2e de sa première Grande Boucle derrière Pogacar. Roglic vient de remporter le Critérium du Dauphiné devant Vingegaard, tandis que Van Aert est reparti de l'épreuve avec le maillot vert.

Lotto-Soudal chassera les étapes avec Caleb Ewan et Philippe Gilbert en têtes d'afficje

Lotto Soudal a annoncé mercredi la sélection de ses huit coureurs qui disputeront du 1er au 24 juillet la 109e édition du Tour de France cycliste. Le sprinter australien Caleb Ewan sera entouré du Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg, Frederik Frison, Florian Vermeersch et Brent Van Moer. Philippe Gilbert, disputera sa 12e et dernière Grande Boucle. Le Danois Andreas Kron et Tim Wellens recevront aussi leur chance de s'illustrer.

Il ne restait que deux inconnues dans cette sélection. Ce sont Reinardt Janse van Rensburg et Frederik Frison qui ont complété l'équipe. "Avec ces huit coureurs, on peut être compétitif sur presque tous les terrains dans ce Tour deF rance", estime le CEO John Lelangue.

"Avec Caleb Ewan nous avons un des coureurs les plus rapides du peloton. Il est notre meilleure chance de victoire d'étape et nous l'avons donc bien entouré avec Reinardt Janse van Rensburg, Frederik Frison, Florian Vermeersch et Brent Van Moer. Ces deux derniers auront également l'étape pavée vers Arenberg marquée d'une croix dans leur agenda. De plus, Philippe Gilbert, Andreas Kron et Tim Wellens ont prouvé qu'ils sont en bonne forme ces dernières semaines. Ils seront certainement présents dans les étapes plus difficiles et tenteront leur chance dans les échappées."

La sélection: Caleb Ewan (Aus), Reinardt Janse van Rensburg (AfS), Frederik Frison (Bel), Florian Vermeersch (Bel), Brent Van Moer (Bel), Philippe Gilbert (Bel), Andreas Kron (Dan) et Tim Wellens (Bel).

Le quadruple vainqueur Chris Froome en soutien de Jakob Fuglsang

Le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur de l'épreuve, figure dans la sélection, annoncée mercredi, d'Israel-Premier Tech pour le Tour de France (1er-24 juillet).

"C'est formidable de prendre le départ de mon 10e TourdeFrance avec Israel-Premier Tech", a commenté Froome, 37 ans, qui tente de retrouver son niveau après sa grave chute survenue au Dauphiné en 2019. "J'ai travaillé exceptionnellement dur cette année et je suis impatient de donner le meilleur de moi-même. Nous avons un excellent groupe de coureurs et nous avons hâte que la bataille commence à Copenhague.

Le leader de l'équipe sera le Danois Jakob Fuglsang, qui évoluera à domicile lors des trois premières étapes disputées au Danemark. "Ce sera une expérience unique pour moi", a souligné Fuglsang, qui se dit "prêt" après sa troisième place au Tourde Suisse et sa victoire au Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes. "Je suis ici pour laisser ma trace sur la course et pas seulement pour être une autre paire de jambes dans le peloton."

Israel-Premier Tech alignera aussi les Canadiens Michael Woods et Hugo Houle, le Sud-Africain Daryl Impey, l'Australien Simon Clarke, le Letton Krists Neilands et l'Israélien Omer Goldstein.

Groupama FDJ comptera sur le trio Gaudu - Pinot et Küng

La formation Groupama-FDJ comptera, elle, sur les Français Thibaut Pinot et David Gaudu. Pinot, 32 ans, revient sur le Tour après avoir manqué l'édition 2021. Le Franc-Comtois retrouve des couleurs après des saisons difficiles, comme le témoigne sa victoire dans la 7e étape du Tourde Suisse. Gaudu, 25 ans, 11e l'an passé, a engrangé de la confiance avec une victoire d'étape au Critérium du Dauphiné.

Avec le Suisse Stefan Küng, champion d'Europe du contre-la-montre, la formation dispose d'un candidat au premier maillot jaune, attribué au terme d'un chrono de 13,2 km à Copenhague.

Les Français Olivier Le Gac et Valentin Madouas, troisième du Tour des Flandres, le Canadien Antoine Duchesne, le Luxembourgeois Kevin Geniets et l'Australien Michael Storer complètent la sélection.

Pas de trace de Bruno Armirail qui a décidé d'oublier cette déception en remportant le titre de champion de France de contre-la-montre ce jeudi soir.

BikeExchange sans Simon Yates visera les sprints avec Groenewegen et Matthews

L'équipe BikeExchange place le Néerlandais Dylan Groenewegen et l'Australien Michael Matthews en têtes d'affiche de son groupe qui participera à partir du 1er juillet au Tour de France.

Le Britannique Simon Yates, vainqueur de la Vuelta 2018, n'est pas aligné par la formation australienne qui a annoncé vendredi les noms de ses huit titulaires. "Les victoires d'étapes sont notre principal objectif cette année", a déclaré vendredi le manager général Brent Copeland en présentant son groupe qui comporte un seul néophyte, l'Australien Nick Schultz (27 ans).

"J'ai hâte de revenir dans le Tour de France. La dernière fois que j'ai couru, c'était en 2019", a relevé Groenewegen, quatre fois vainqueur d'étape entre 2017 et 2019. "J'attends avec impatience la deuxième étape au Danemark, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour qu'elle puisse finir au sprint", a ajouté le Néerlandais, qui compte cinq succès cette saison.

L'équipe BikeExchange au Tour de France (1er au 24 juillet) sera composée de Jack Bauer (N-Z), Luke Durbridge (Aus), Dylan Groenewegen (P-B), Amund Grøndahl Jansen (Nor), Chris Juul-Jensen (Dan), Michael Matthews (Aus), Luka Mezgec (Sln), Nick Schultz (Aus).

AG2R articulée autour de Ben O'Connor ne fera pas appel à Greg Van Avermaet, qui ne disputera pas de 10e Tour

L'équipe AG2R Citroën sera articulée autour de son leader australien Ben O'Connor dans le prochain Tour de France (1er-24 juillet), avec le Luxembourgeois Bob Jungels mais sans l'ex-maillot jaune et champion olympique de Rio Greg Van Avermaet.

Quatrième du Tour l'an passé, O'Connor (26 ans) disputera pour la deuxième fois le Tour. La formation de Vincent Lavenu, qui a annoncé jeudi la composition de son groupe, a fait confiance à Jungels, revenu en forme lors du récent Tourde Suisse. Elle a fait appel aussi à Geoffrey Bouchard, qui découvrira à l'âge de 30 ans le Tour après avoir enlevé le classement de la montagne de la Vuelta puis du Giro.

Avec Bouchard, le Belge Stan Dewulf est le seul autre néophyte du groupe qui a intégré Mikaël Chérel, le seul des huit coureurs à avoir pris part en mai au Giro. Un autre Belge Oliver Naessen figure dans l'équipe qui est complétée par le Français Aurélien Paret-Peintre.

Âgé de 37 ans, Van Avermaet a gagné deux étapes du Tour en 2015 et 2016 et porté le maillot jaune durant 11 jours (en 2016 et 2018). Il a disputé le TourdeFrance à neuf reprises (2009, 2014-2021), obtenant en 2018 son meilleur classement final (28e). Il n'a pas rejoint Paris qu'à une seule occasion en 2015.

L'équipe AG2R Citroën au Tour de France (1er au 24 juillet): Ben O'Connor (Aus), Geoffroy Bouchard (Fra), Mikaël Chérel (Fra), Benoît Cosnefroy (Fra), Stan Dewulf (Bel), Bob Jungels (Lux), Oliver Naesen (Bel), Aurélien Paret-Peintre (Fra).

