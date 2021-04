Remco Evenepoel a prolongé son contrat avec Deceuninck-Quick Step, a communiqué l'équipe belge mardi. Le coureur de 21 ans a posé sa signature sur un contrat le liant au 'Wolfpack' jusqu'en 2026.

"Je suis très honoré de prolonger mon contrat", a réagi Evenepoel dans le communiqué de son équipe. "D'après Patrick, c'est le contrat le plus long jamais signé au sein de l'équipe. Je suis fier et heureux de rester dans cette superbe équipe où j'ai déjà connu de nombreux succès et où j'espère que nous pourrons réaliser nos rêves. J'adore être ici ! L'environnement, le personnel, les coureurs, tout me semble si familier. Pour moi, c'est juste un rêve, encore une fois, qui se réalise. C'est pourquoi je suis vraiment, vraiment heureux et excité pour ce que l'avenir nous réserve."

En signant un contrat de cinq ans, Evenepoel a signé un des plus longs contrats de l'histoire du cyclisme. Dans le peloton actuel, seul Tadej Pogacar est lié à UAE Emirates jusqu'en 2026.

"C'est un pas en avant important pour l'équipe et pour le futur", a déclaré Patrick Lefevere, le manager de Deceuninck-Quick Step. "Tout le monde connaît le talent de Remco et sait ce dont il est capable. Remco est heureux et mon rôle est de le garder heureux et l'entourer avec les bonnes personnes. En 40 ans d'expérience dans ce sport, je sais que les gens heureux performent mieux que ceux qui sont malheureux."

Depuis son arrivée au sein du Wolfpack en 2019, le natif de Schepdaal a déjà décroché 14 victoires dont la Clasica San Sebastian et un titre de champion d'Europe du contre-la-montre. En 2020, il avait remporté toutes les courses auxquelles il avait participé avant de chuter au Tour de Lombardie le 15 août.

Victime d'une fracture du bassin et d'un poumon perforé, Evenepoel avait dû mettre fin à sa saison. Il est actuellement en stage d'altitude à Sierra Nevada en Espagne où il se prépare pour son grand retour sur le Tour d'Italie, qui sera son premier grand tour. Le départ du Giro est prévu le 8 mai à Turin.

