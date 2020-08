Remco Evenepoel peut-il aller chercher un quatrième succès de rang?

Le Tour de Pologne, qui débute mercredi, est la première course par étapes du WorldTour après l'arrêt provoqué par le coronavirus. Le tenant du titre, Pavel Sivakov, ne sera pas au départ cette année. Ineos sera emmené par Richard Carapaz, prêt à se livrer à un nouveau duel avec Remco Evenepoel. Le prodige de Deceuninck-Quick Step, 20 ans, a gagné cette saison les Tours de San Juan, de l'Algarve et de Burgos (la semaine passée). Il aura notamment Wilco Kelderman, Tim Wellens, Jakob Fuglsang et Maximilian Schachmann comme adversaires sur la route d'un quatrième succès de rang dans une course par étapes en 2020.

