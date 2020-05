Le prodige du cyclisme belge est notre cycliste le plus populaire sur le réseau social.

Ils ne sont que quatre cyclistes belges à dépasser la barre des 100.000 followers sur Instagram. C'est Remco Evenepoel qui mène la danse (290.116), devançant d'une courte tête son ancien coéquipier Philippe Gilbert (289.931). Le podium est complété par le champion olympique Greg Van Avermaet (265.971), suivi à distance raisonnable par l'ancien cyclocrossman Wout Van Aert (248.686).

Jusqu'il y a peu, c'était Philippe Gilbert qui dominait ce classement, mais le jeune prodige du cyclisme national a bouché le trou sur son aîné en ce début de saison rapidement tronqué. Entre la fin de l'année dernière et sa victoire au Tour d'Algarve, au coeur du mois de février, il a séduit plus de 50.000 nouveaux followers. Un gain qui ne s'explique pas seulement par sa popularité croissante, mais aussi par son activité sur le réseau.

À titre de comparaison, Mathieu van der Poel, pourtant peu actif sur Insta, fait beaucoup mieux que les Belges avec près de 455.000 followers. Les stars étrangères comme Egan Bernal (819.000) ou Chris Froome (plus d'un million) volent bien au-delà de ces chiffres, profitant notamment d'un vivier de population bien plus important dans leurs pays respectifs.

En ce qui concerne les sportifs belges, Remco n'est devancé que par David Goffin (298.000) si on écarte les Diables rouges et leurs chiffres gargantuesques, Eden Hazard (26 millions) en tête.

Ils ne sont que quatre cyclistes belges à dépasser la barre des 100.000 followers sur Instagram. C'est Remco Evenepoel qui mène la danse (290.116), devançant d'une courte tête son ancien coéquipier Philippe Gilbert (289.931). Le podium est complété par le champion olympique Greg Van Avermaet (265.971), suivi à distance raisonnable par l'ancien cyclocrossman Wout Van Aert (248.686).Jusqu'il y a peu, c'était Philippe Gilbert qui dominait ce classement, mais le jeune prodige du cyclisme national a bouché le trou sur son aîné en ce début de saison rapidement tronqué. Entre la fin de l'année dernière et sa victoire au Tour d'Algarve, au coeur du mois de février, il a séduit plus de 50.000 nouveaux followers. Un gain qui ne s'explique pas seulement par sa popularité croissante, mais aussi par son activité sur le réseau.À titre de comparaison, Mathieu van der Poel, pourtant peu actif sur Insta, fait beaucoup mieux que les Belges avec près de 455.000 followers. Les stars étrangères comme Egan Bernal (819.000) ou Chris Froome (plus d'un million) volent bien au-delà de ces chiffres, profitant notamment d'un vivier de population bien plus important dans leurs pays respectifs.En ce qui concerne les sportifs belges, Remco n'est devancé que par David Goffin (298.000) si on écarte les Diables rouges et leurs chiffres gargantuesques, Eden Hazard (26 millions) en tête.