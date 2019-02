Remco Evenepoel "fier" après son début chez les pros

"Nous avons effectué une excellente course en tant qu'équipe. C'était une chouette course et nous pouvons être contents de notre prestation", a expliqué Evenepoel dimanche après la septième et dernière étape à San Juan.

Evenepoel a découvert le peloton professionnel deux jours après son 19e anniversaire. Il a brillé lors du chrono, conclu à la troisième place, et a travaillé pour son leader Julian Alaphilippe, deuxième du général derrière le vainqueur Winner Anacona.

"Je m'étais présenté au départ sans attente particulière, car je ne suis pas dans ma meilleure forme. C'est donc vraiment fantastique d'avoir remporté le maillot vert, décroché une place sur le podium et terminé neuvième du général", a déclaré Evenepoel. "Je suis fier de ce que j'ai réalisé et de ce que j'ai appris ici. C'est un excellent début de saison et j'espère que je poursuivrai sur une trajectoire ascendante."