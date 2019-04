Faire mieux que Bradley Wiggins: c'est le but du champion d'Europe du contre-la-montre, le Belge Victor Campenaerts, qui s'attaque mardi au record de l'heure du Britannique (54,526 km) et compte bénéficier de l'altitude de la piste miracle d'Aguascalientes (Mexique).

"J'ai énormément de respect pour Bradley Wiggins et je ne pense pas être un meilleur athlète que lui", affirmait au début de sa préparation le double champion d'Europe du contre-la-montre. Mais, ajoutait-il, "j'ai bien progressé ces dernières années et je fais attention à tous les détails, donc j'espère avoir une chance d'améliorer le record".

Ses progrès ? Ils sont confirmés par les résultats, sa médaille de bronze du contre-la-montre des derniers Mondiaux (derrière Dennis et Dumoulin) et sa victoire à la mi-mars dans le "chrono" de Tirreno-Adriatico.

Les détails ? L'opération est préparée depuis plusieurs mois. Un premier test sur une demi-heure fin septembre à Granges (Suisse) l'a convaincu de la viabilité du projet. Campenaerts a suivi un stage de deux mois en altitude, en Namibie, avant Tirreno-Adriatico, il est arrivé au Mexique fin mars afin de s'entraîner assidûment, "des milliers de tours" dit-il, sur l'anneau d'Aguascalientes pour effectuer les bons choix techniques, notamment de braquet.

"Le rythme doit demeurer confortable afin de pouvoir maintenir sous contrôle le rythme cardiaque et la respiration", explique le Belge, qui table sur 100 à 102 tours/minute. "Wiggins était formé à la piste, il tournait à 104 rotations par minute, le rythme le plus élevé de toutes les tentatives modernes de record de l'heure".

Altitude simulée pendant la nuit

Par rapport au Britannique, vainqueur du Tour et quintuple champion olympique, le Belge mise sur les effets de l'altitude et affirme s'être bien adapté au décalage horaire et à l'altitude: "J'ai bien dormi. Aguascalientes se trouve à 1.800 mètres d'altitude mais la nuit, je dors à une altitude simulée de 3.000 mètres, je dois laisser le temps à mon corps de s'acclimater."

Campenaerts a prévu d'utiliser un vélo fabriqué spécialement par le constructeur Ridley, sans changement de vitesse ni freins: roues pleines, guidon étroit pour un gain aérodynamique, cadre réalisé pour que le coureur ait une position identique à celle qu'il adopte sur route.

Si aucun record de l'heure messieurs n'a encore été battu à Aguascalientes, située à quelque 500 kilomètres au nord-ouest de Mexico, la piste de 250 mètres est considérée comme ultrarapide. Couverte, et protégée du vent, elle a déjà été le théâtre de plusieurs records sur d'autres distances.

Pour dépasser la performance de Wiggins réalisée à Londres en 2015, Campenaerts doit boucler un peu plus de 218 tours en 60 minutes. Soit une moyenne de près de quatre tours par minute. En tenant compte du temps nécessaire pour atteindre sa vitesse de croisière.

Une équipe (entraîneur, médecin spécialiste en altitude, ostéopathe, mécanicien, manager performance) est présente avec lui pour qu'il devienne le premier Belge, depuis l'exploit du légendaire Eddy Merckx à Mexico (en 1972), à inscrire son nom sur les tablettes du prestigieux record.