Le Slovène reprendra la compétition le 20 février à l'occasion de l'UAE Tour, l'épreuve d'une semaine "nationale" du sponsor de son équipe.

Le double vainqueur en titre du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, a récemment été testé positif au coronavirus, présentant des symptômes bénins, sans que son programme soit remis en cause, a annoncé mardi l'équipe UAE Emirates.

"Tadej a été testé positif au virus et présentait des symptômes bénins", a déclaré le Dr Adrian Rotunno, directeur médical de la formation émiratie, dans un communiqué, sans préciser à quand remonte ce test. "Il a subi la période d'isolement et de récupération obligatoire avant de reprendre l'entraînement. Il doit encore subir quelques tests médicaux finaux mais devrait être sur la bonne voie pour reprendre sa préparation pour sa première course de la saison, l'UAE Tour", a ajouté le Dr Rotunno.

Pogacar, 23 ans, doit reprendre la compétition le 20 février lors de cette épreuve de sept jours, la première du calendrier WorldTour 2022.

