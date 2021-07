Cela faisait 510 jours et avant le premier confinement que le Néerlandais, suspendu neuf mois pour avoir provoqué la lourde chute de son compatriote Fabio Jakobsen, n'avait plus levé les bras en course.

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a levé les bras au terme de la première étape du Tour de Wallonie cycliste (2.Pro), mardi à Héron. Le Néerlandais s'est imposé au sprint après 185,7 kilomètres au départ de Genappe devant le Français Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) et Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix).

C'est la première victoire du sprinteur néerlandais depuis sa suspension après avoir causé la lourde chute de son compatriote Fabio Jakobsen au Tour de Pologne en août 2020. Il n'avait plus levé les bras depuis la 4e étape du Tour des Émirats arabes unis en février 2020, soit 510 jours.

L'Amstellodamois, 28 ans et désormais 54 succès en carrière, portera mercredi le maillot de leader au général. Peu avant le départ, la direction de course a annoncé que la 2e étape, annulée lundi dans sa formule initiale entre Verviers et Herve, allait bel et bien se tenir. Elle aura lieu sur le circuit de Zolder, où 30 tours du circuit, soit 120 kilomètres, sont au programme. La course wallonne, remportée en 2020 par le Français Arnaud Démare, se ponctuera samedi par une journée de 192,4 kilomètres entre Dinant et Quaregnon.

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a levé les bras au terme de la première étape du Tour de Wallonie cycliste (2.Pro), mardi à Héron. Le Néerlandais s'est imposé au sprint après 185,7 kilomètres au départ de Genappe devant le Français Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) et Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). C'est la première victoire du sprinteur néerlandais depuis sa suspension après avoir causé la lourde chute de son compatriote Fabio Jakobsen au Tour de Pologne en août 2020. Il n'avait plus levé les bras depuis la 4e étape du Tour des Émirats arabes unis en février 2020, soit 510 jours. L'Amstellodamois, 28 ans et désormais 54 succès en carrière, portera mercredi le maillot de leader au général. Peu avant le départ, la direction de course a annoncé que la 2e étape, annulée lundi dans sa formule initiale entre Verviers et Herve, allait bel et bien se tenir. Elle aura lieu sur le circuit de Zolder, où 30 tours du circuit, soit 120 kilomètres, sont au programme. La course wallonne, remportée en 2020 par le Français Arnaud Démare, se ponctuera samedi par une journée de 192,4 kilomètres entre Dinant et Quaregnon.