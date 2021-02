Autorisé à reprendre les entraînements depuis une dizaine de jours après avoir dû interrompre son processus de rétablissement après sa fracture du bassin, Remco Evenepoel a effectué vendredi sa première sortie extérieure.

"Aujourd'hui, je peux enfin rouler dehors. J'ai fait un petit entraînement sur rouleaux ce matin. Maintenant, il est temps de sortir et je suis super excité", a dit vendredi le prodige du cyclisme belge dans une vidéo postée sur Twitter.

"Ce n'est pas une longue sortie, une heure et demi, mais je vais profiter de chaque seconde. J'espère que tout va bien se dérouler et que je pourrais m'entraîner dehors chaque jour. Merci pour le soutien", a ajouté le pensionnaire de la formation belge Deceuninck-Quick Step.

Evenepoel, 21 ans, s'était fracturé le bassin lors d'une chute dans un ravin lors du Tour de Lombardie au mois d'août dernier. Il a été contraint d'interrompre sa revalidation et de repousser son retour sur le vélo

Le natif de Schepdaal doit participer au Tour d'Italie, qui s'élance le 8 mai de Turin, pour son premier grand Tour.

Evenepoel avait signé des débuts fracassants au plus haut niveau en 2019 en gagnant notamment la Clasica San Sebastian.

L'an passé, il a remporté les quatre courses par étapes auxquelles il a participé (Tours de San Juan, d'Algarve, de Burgos, de Pologne) avant de chuter lourdement au Tour de Lombardie alors qu'il avait prévu de disputer ensuite le Giro, son premier grand tour.

"Aujourd'hui, je peux enfin rouler dehors. J'ai fait un petit entraînement sur rouleaux ce matin. Maintenant, il est temps de sortir et je suis super excité", a dit vendredi le prodige du cyclisme belge dans une vidéo postée sur Twitter. "Ce n'est pas une longue sortie, une heure et demi, mais je vais profiter de chaque seconde. J'espère que tout va bien se dérouler et que je pourrais m'entraîner dehors chaque jour. Merci pour le soutien", a ajouté le pensionnaire de la formation belge Deceuninck-Quick Step. Evenepoel, 21 ans, s'était fracturé le bassin lors d'une chute dans un ravin lors du Tour de Lombardie au mois d'août dernier. Il a été contraint d'interrompre sa revalidation et de repousser son retour sur le vélo Le natif de Schepdaal doit participer au Tour d'Italie, qui s'élance le 8 mai de Turin, pour son premier grand Tour. Evenepoel avait signé des débuts fracassants au plus haut niveau en 2019 en gagnant notamment la Clasica San Sebastian. L'an passé, il a remporté les quatre courses par étapes auxquelles il a participé (Tours de San Juan, d'Algarve, de Burgos, de Pologne) avant de chuter lourdement au Tour de Lombardie alors qu'il avait prévu de disputer ensuite le Giro, son premier grand tour.