Premier Tour des Flandres pour Michael Matthews

Michael Matthews sera le leader de l'équipe Sunweb dimanche au Tour des Flandres, une épreuve que le coureur australien de 28 ans disputera pour la première fois.

Michael Matthews avait chuté dans la 1e étape de Paris-Nice, mais cet accident n'est plus qu'un mauvais souvenir. Depuis son retour en compétition, il a pris la 12e place de Milan-Sanremo et remporté deux étapes et le classement par points du Tour de Catalogne la semaine passée.

Le coureur australien sera épaulé par les Danois Casper Pedersen, Asbjørn et Søren Kragh Andersen, l'Allemand Nikias Arndt et les Néerlandais Cees Bol et Roy Curvers sur les routes du Ronde.