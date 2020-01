Vainqueur de Paris-Roubaix à 37 ans, en avril 2019, Philippe Gilbert a décidé de replonger pour trois ans dans les pelotons pros. Snobé par Patrick Lefevere chez Deceuninck-Quick Step, il s'est offert à la concurrence de Lotto-Soudal. Un ultime pied de nez qui dit tout de ce champion insatiable.

Il est des champions hors temps. Des vainqueurs dans l'âme. Capables de briller dans les giboulées hivernales et de jouer les acrobates dans les feuilles mortes de l'automne. Philippe Gilbert est de ceux-là et depuis bien longtemps. Entre les deux, le palmarès le plus éclectique du cyclisme belge post-Eddy Merckx se repose dans les beaux quartiers monégasques. Un bol d'air conditionné par un environnement plaqué or, mais un bol d'air quand-même. Celui dans lequel Philippe Gilbert puise l'énergie de repartir pour un tour à l'assaut des sommets. Sans rancoeur ou presque après une année 2019 pour le moins riche en émotions.

...