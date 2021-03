Philippe Gilbert ne disputera pas le Tour des Flandres dimanche et a expliqué lundi prendre une pause pour se ressourcer, mentalement et physiquement.

Après son Milan-Sanremo décevant et ses abandons à l'E3 à Harelbeke et Gand-Wevelgem dimanche, le Liégeois, vainqueur du Tour des Flandres en 2017 "s'accorde le repos nécessaire, physiquement et mentalement. Gilbert espère être de nouveau là dans les classiques ardennais. Mais ce n'est pas une certitude pour le moment", a communiqué son équipe Lotto Soudal. "On a décidé avec l'équipe que j'allais prendre une période de repos maintenant parce que ça ne va pas du tout", a expliqué Philippe Gilbert dans le communiqué de son équipe.

