Philippe Gilbert ne disputera pas le 106e Tour de France cycliste qui s'élance le 6 juillet de Bruxelles. Le Remoucastrien de 36 ans n'a pas été retenu par son équipe Deceuninck-Quick Step qui a officialisé le nom de ses 8 coureurs mardi.

Gilbert, 36 ans, n'a pas trouvé grâce aux yeux de Patrick Lefevere. L'ancien champion du monde a disputé la Grande Boucler à 9 reprises (2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018). Son meilleur résultat au classement général reste une 36e place en 2011, année où il a remporté sa seule victoire sur le Tour, la 1e étape au Mont Des Alouettes revêtu du maillot de champion de Belgique, et endossé le maillot jaune le temps d'une journée. Philippe Gilbert n'a pas terminé les deux dernières éditions de l'épreuve.

"Avec un groupe aussi fort, il était très difficile de ne choisir que huit coureurs. C'est dommage que quelqu'un comme Philippe Gilbert ne soit pas là. Mais nous pensons qu'il s'agit d'une équipe très équilibrée", a déclaré le directeur-sportif Tom Steels. "Nous avons trois leaders avec lesquels nous pouvons gagner des étapes dans différents domaines et jouer un rôle dans le classement général. C'est un exercice difficile, mais avec cette sélection et notre expérience, nous pouvons réussir dans de nombreuses étapes."

L'Espagnol Enric Mas, deuxième de la Vuelta 2018, sera le leader pour le classement général. Le sprinter italien Elia Viviani (déjà vainqueur au Giro et à la Vuelta) sera chargé des succès d'étapes. Une mission confiée aussi au Français Julian Alaphilippe. L'an dernier, le N.1 au classement UCI a remporté deux étapes et le maillot à pois du meilleur grimpeur. Les Danois Kasper Asgreen et Michael Morkov et l'Argentin Maximiliano Richeze complètent l'équipe.

L'équipe Deceuninck-Quick Step retenue pour le Tour 2019 est la suivante : Julian Alaphilippe (Fra), Kasper Asgreen (Dan), Dries Devenyns (Bel), Yves Lampaert (Bel), Enric Mas (Esp), Michael Morkov (Dan), Maximilian Richeze (Arg) et Elia Viviani (Ita). Les directeurs sportifs seront Davide Bramati (Ita), Tom Steels (Bel) et Geert Van Bondt (Bel).