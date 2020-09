Philippe Gilbert, Tim Wellens et l'Allemand John Degenkolb, trois coureurs de l'équipe Lotto-Soudal qui auraient du se trouver toujours au Tour de France, vont effectuer mardi leur retour à la compétition au Tour du Luxembourg (2.Pro).

A peine deux semaines après sa (petite) fracture de la rotule, Philippe Gilbert peut à nouveau rouler. Le Liégeois avait chuté le 29 août lors de la première étape du Tour de France, tout comme d'ailleurs John Degenkolb, touché aux genoux et arrivé hors délais, alors que Tim Wellens avait lui déclaré forfait en dernière minute, blessé suite à une chute à l'entraînement. Il n'y aura pas de prologue cette fois pour ouvrir cette 80e édition du Tour du Luxembourg qui s'achèvera samedi.

La première étape mardi sera une étape en ligne de 103,5 km dans la capitale du Grand-Duché. Suivront ensuite quatre autres étapes en ligne, dont la plus longue vendredi sur 201,5km, pour une arrivée prévue donc samedi à Luxembourg. Les sprinteurs pourraient en profiter comme le Français Arnaud Démare (Groupama-FJD) ou le Britannique Mark Cavendish (Bahrain-McLaren).

Huit formations du WorldTour sont inscrites au départ: Ag2r-La Mondiale, Astana, Bahrain-McLaren, Groupama-FDJ, Lotto Soudal, NTT Pro Cycling, Trek-Segafredo et UAE-Team Emirates Côte belge, Lotto Soudal donc, mais aussi Alpecin-Fenix, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Circus-Wanty Gobert et Sport Vlaanderen-Baloise seront de la partie. Le Tour de Luxembourg se déroule traditionnellement début juin et avait été remporté l'an dernier par l'Espagnol Jesus Herrada. La dernière victoire belge date de 2017 avec Greg Van Avermaet.

