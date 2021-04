Après s'être mis en pause à la fin du mois de mars, Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a annoncé son retour à la compétition pour la Flèche Wallonne le 21 avril et Liège-Bastogne-Liège le 25 avril.

Le coureur de Remouchamps, fatigué mentalement et physiquement, avait décidé de faire un break le 29 mars dernier renonçant au Tour des Flandres.

Philippe Gilbert avait annoncé vouloir faire le point réservant sa participation pour les classiques Ardennaises.

"Je suis très heureux d'annoncer que je reprendrai la compétition à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. Ce sera super de célébrer le 10e anniversaire de mes victoires dans ces courses magnifiques", a communiqué Philippe Gilbert sur les réseaux sociaux lundi.

Philippe Gilbert, 38 ans, avait en effet remporté les deux classiques ardennaises en 2011.

Après un décevant Milan-Sanremo, Philippe Gilbert n'avait pu aller au bout de GP E3 à Harelbeke le 26 mars ni de Gand-Wevelgem deux jours plus tard.

