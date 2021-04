Philippe Gilbert mettra un terme à sa carrière de cycliste en 2022. Le coureur l'a déclaré dimanche à l'antenne de Vivacité.

Gilbert, 38 ans, est sous contrat avec Lotto Soudal jusqu'en 2022. Le Remoucastrien a été interrogé si sa fin de carrière était programmée. "Oui je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter", a-t-il répondu. "Cela fera 20 ans de carrière, un peu plus de 600.000 km au plus haut niveau. Pour un moteur ce n'est quand même pas mal, je pense que j'aurai bien donné. Et à un moment donné, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que le cyclisme dans la vie, même s'il occupe une place très importante. Il y a la famille aussi. Je pense que j'ai sacrifié énormément de choses dans ma vie et il est temps de profiter."

Ce qui signifie que 2022 sera sa dernière saison? "Oui, c'est pour ça que parfois c'est difficile de se dire qu'on va rater des courses comme aujourd'hui", a répondu Gilbert en référence à l'Amstel Gold Race, une épreuve qu'il a gagnée à quatre reprises. "Ce sont des courses qui me tiennent à coeur. Et j'aurais été très heureux d'y prendre part et d'essayer de faire un résultat. Même si c'est une Amstel Gold Race totalement différente cette année, ça m'aurait fait très plaisir d'être au départ et de défendre mes chances."

Après avoir fait une pause de quelques semaines, Gilbert reprendra la compétition mercredi à la Flèche Wallonne avant de s'aligner dimanche à Liège-Bastogne-Liège.

Gilbert, 38 ans, est sous contrat avec Lotto Soudal jusqu'en 2022. Le Remoucastrien a été interrogé si sa fin de carrière était programmée. "Oui je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter", a-t-il répondu. "Cela fera 20 ans de carrière, un peu plus de 600.000 km au plus haut niveau. Pour un moteur ce n'est quand même pas mal, je pense que j'aurai bien donné. Et à un moment donné, il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que le cyclisme dans la vie, même s'il occupe une place très importante. Il y a la famille aussi. Je pense que j'ai sacrifié énormément de choses dans ma vie et il est temps de profiter." Ce qui signifie que 2022 sera sa dernière saison? "Oui, c'est pour ça que parfois c'est difficile de se dire qu'on va rater des courses comme aujourd'hui", a répondu Gilbert en référence à l'Amstel Gold Race, une épreuve qu'il a gagnée à quatre reprises. "Ce sont des courses qui me tiennent à coeur. Et j'aurais été très heureux d'y prendre part et d'essayer de faire un résultat. Même si c'est une Amstel Gold Race totalement différente cette année, ça m'aurait fait très plaisir d'être au départ et de défendre mes chances." Après avoir fait une pause de quelques semaines, Gilbert reprendra la compétition mercredi à la Flèche Wallonne avant de s'aligner dimanche à Liège-Bastogne-Liège.