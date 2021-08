Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) a remporté la première étape du Tour de Pologne cycliste (WorldTour), disputée entre Lublin et Chelm sur 216,4 km lundi. L'Allemand a rattrapé in extremis le Colombien Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), qui avait pris quelques longueurs d'avance à 300 mètres de la ligne. Le Français Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) a pris la 3e place. Edward Theuns (Trek-Segafredo) a terminé 4e, Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) 7e.

Jelle Wallays, malade, n'a pu prendre le départ avait annoncé son équipe Cofidis dimanche soir. Même chose pour le Français Christophe Laporte forçant la formation française à s'aligner avec cinq coureurs seulement au lieu de sept.

L'Allemand Pascal Ackermann, l'un des favoris lors des arrivées au sprint, a lui pris le départ mais a jeté l'éponge en cours d'étape. Malade la semaine dernière, il n'était pas à 100 pour cent, a précisé son équiper BORA-Hansgrohe.

rois coureurs ont composé l'échappée du jour, comptant un moment 6 minutes d'avance sur le peloton: le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana-Tech), l'Américain Sean Bennett (Qhubeka NextHash) et le Polonais Michal Paluta (Global6 Cycling). Ils ont été repris à 50 km de la ligne.

Malgré plusieurs tentatives, c'est groupé que le peloton s'est présenté sous la flamme rouge. Bien lancé par un travail préparatoire de son équipe, Hodeg est parti à 300 mètres de la ligne. Le final, disputé en léger faux-plat montant, a vu Bauhaus revenir à toute allure pour passer Hodeg dans les derniers mètres. C'est la 16e victoire de la carrière de l'Allemand de 27 ans, qui prend les commandes du général avec 4 secondes d'avance sur Hodeg et l'Américain Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step).

Mardi, la deuxième étape conduira le peloton de Zamosc à Przemysl sur 201 km. Cette 78e édition du Tour de Pologne s'achèvera dimanche à Cracovie, où le successeur de Remco Evenepoel sera connu.

L'édition 2020 avait été marquée par une chute dramatique du Néerlandais Fabio Jakobsen, projeté par-dessus les barrières à l'arrivée de la première étape. Grièvement blessé, il avait été placé dans un coma artificiel, opéré pendant cinq heures à la tête, avant de subir plus tard une opération de reconstruction du visage. Il a repris la compétition en avril et renoué avec la victoire en juillet au Tour de Wallonie, où il a remporté deux étapes.

En 2019, c'est le jeune coureur belge Bjorg Lambrecht qui avait trouvé la mort après une chute lors de la 3e étape.

