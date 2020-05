Les organisateurs du GP Cerami cycliste (1.1) ont annoncé jeudi l'annulation, en raison de la crise sanitaire, de l'épreuve professionnelle dont la 54e édition devait avoir lieu le 16 juillet entre Mons et Frameries.

Les organisateurs du Grand Prix Cerami ont annoncé jeudi l'annulation de leur épreuve ainsi que des organisations annexes, après la décision du Conseil National de Sécurité (CNS) d'annuler les compétitions sportives jusqu'au 31 juillet.

"Le Grand Prix Cerami est une fête populaire et doit le rester", ont indiqué les organisateurs. "Nos partenaires nous soutiennent dans cette décision et n'imaginaient pas une course sans spectateurs pour applaudir les héros de la petite reine." Le 54e GP Cerami se déroulera donc en 2021. Les organisateurs nourrissent l'ambition d'intégrer la catégorie Pro-Séries. L'édition 2019 du GP Cerami avait été remportée par le Français Bryan Coquard devant Benjamin Declercq et l'Italien Jakub Mareczko.

Les organisateurs du Grand Prix Cerami ont annoncé jeudi l'annulation de leur épreuve ainsi que des organisations annexes, après la décision du Conseil National de Sécurité (CNS) d'annuler les compétitions sportives jusqu'au 31 juillet."Le Grand Prix Cerami est une fête populaire et doit le rester", ont indiqué les organisateurs. "Nos partenaires nous soutiennent dans cette décision et n'imaginaient pas une course sans spectateurs pour applaudir les héros de la petite reine." Le 54e GP Cerami se déroulera donc en 2021. Les organisateurs nourrissent l'ambition d'intégrer la catégorie Pro-Séries. L'édition 2019 du GP Cerami avait été remportée par le Français Bryan Coquard devant Benjamin Declercq et l'Italien Jakub Mareczko.