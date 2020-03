La classique cycliste Paris-Roubaix, initialement prévue le 12 avril, a été reportée. L'organisation l'a annoncé mardi.

"Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus (COVID19), Amaury Sport Organisation, en accord avec l'Union Cycliste Internationale, a décidé de ne pas organiser Paris-Roubaix à la date prévue", a écrit ASO sur Twitter.

La Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège sont aussi reportés

Comme Paris-Roubaix (12 avril), la Flèche Wallonne (22 avril) et Liège-Bastogne-Liège (26 avril) ont aussi été reportés. L'organisation l'a annoncé mardi. "Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus (COVID19), Amaury Sport Organisation, en accord avec l'Union Cycliste Internationale, a décidé de ne pas organiser ces trois courses aux dates initialement prévues", a écrit ASO sur Twitter.

Le Tour des Flandres n'aura pas lieu le 5 avril

Les mesures de confinement annoncées mardi soir par le gouvernement belge ont eu raison de la 104e édition du Tour des Flandres. La course cycliste, un des cinq Monuments de la saison, devait se dérouler le 5 avril.

Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classic, l'organisateur du 'Ronde', a confirmé que la course n'aurait pas lieu le 5 avril et que toutes les parties prenantes allaient essayer de trouver une nouvelle date.

