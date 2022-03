Paris-Nice: triplé Jumbo-Visma dans la 1e étape, remportée par Laporte

Les Jumbo-Visma ont frappé fort en s'offrant un triplé dans la 1e étape de Paris-Nice (WorldTour), qui s'est élancée et s'est terminée à Mantes-la-Ville, après 159,8 km de course, dimanche dans les Yvelines. Wout van Aert, Primoz Roglic et Chirstophe Laporte se sont présentés groupés sur la ligne d'arrivée, franchie en premier par le Français, devant le Slovène et le champion de Belgique.

Wout Van Aert, Christophe Laporte et Primoz Roglic © Belga