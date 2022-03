Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la septième étape de Paris-Nice disputée sur 155,5 km entre Nice et le Col de Turini, l'étape-reine de cette 80e édition, samedi.

Le Slovène a devancé le Colombien Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) et le Britannique Simon Yates (BikeExchange-Jayco) et garde le maillot jaune de leader.

Premier Belge de l'étape, Mauri Van Sevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) a terminé 15e à 2:07 ; juste devant Steff Crass (Lotto Soudal) 16e à 2:19.

Un groupe de dix-huit coureurs a formé l'échappée du jour avec notamment Thomas De Gendft (Lotto Soudal), Ryan Mullen (Bora-hansgrohe), Fabio Felline (Astana-Qazaqstan), David Gaudu, Olivier Le Gac et Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Julien Bernard et Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl), Ivan Garcia Cortina, Gregor Mühlberger et Albert Torres (Movistar), Cees Bol et Nico Denz (Team DSM), Simon Carr et Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Franck Bonnamour et Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM).

Ne laissant jamais plus de deux minutes d'avance au groupe de tête, le peloton gardait l'échappée dans son viseur. Au pied du Col de Turini (14,9 km à 7,3%), le peloton n'accusait que 53 secondes de retard sur un groupe de tête qui n'était plus composé que de 11 coureurs.

À 10 km de l'arrivée, Mühlberger, un des derniers rescapés de l'échappée, tentait sa chance en solitaire. Derrière, Adam Yates (Ineos Grenadiers) était le premier à lancer les hostilités parmi les favoris à 7 km du sommet. Le Britannique était ensuite suivi par Primoz Roglic, Daniel Martinez, Simon Yates et Nairo Quintana (Arkéa-Samsic).

Mühlberger devait courber l'échine face aux favoris et Roglic et Martinez s'isolaient en tête avant d'être rejoints par Simon Yates et Quintana à 2,7 km de l'arrivée. À 200m de l'arrivée, Primoz Roglic plaçait une attaque décisive pour décrocher sa première victoire de la saison, la 61e de sa carrière, devant Daniel Martinez et Simon Yates.

Au classement général, Roglic conserve le maillot jaune avec 47 secondes d'avance sur Simon Yates et une minute sur Daniel Martinez.

Dimanche, la 8e et dernière étape réserve cinq difficultés répertoriées sur 115,6 km autour de Nice avec une arrivée sur la Promenade des Anglais.

