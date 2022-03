L'Allemand sera l'un des favoris à la victoire finale au même titre que les Primoz Roglic (qui voudra faire oublier sa désillusion de l'an dernier), Nairo Quintana, les frères Yates, Joao Almeida ou David Gaudu. Que faudra-t-il attendre d'un Wout Van Aert qui devrait en garder un peu sous la pédale pendant cette semaine de la course au soleil ? Quel sprinteur sortira vainqueur du combat des chefs entre Jakobsen, Philipsen, Bennett et Groenewegen ? Réponses à partir de ce dimanche jusqu'au suivant.

Après ses victoires en 2020 et 2021, l'Allemand Maximilian Schachmann vise la passe de trois à Paris-Nice, dont la 80e édition s'élance dimanche de Mantes-La Ville. Une performance qui n'a plus été réalisée depuis le Français Jalabert au siècle dernier (1995, 1996, 1997). Elle sera d'autant plus difficile qu'il a été atteint par le Covid et semble peu en forme et que Primoz Roglic, leader avant l'ultime étape l'année dernière et sa double chute, revient avec l'intention d'enfin accrocher la "Course au soleil" à son palmarès. Le leader slovène des Jumbo-Visma ne sera pas le seul candidat à la victoire dans la Baie des Anges: Joao Almeida, Adam Yates et Simon Yates affichent de réelles ambitions.

Aux côtés des candidats à la victoire finale, Paris-Nice doit permettre aux coureurs de classiques de peaufiner leur condition avant le début du printemps. Parmi eux, Wout van Aert qui a délaissé les attractives Strade Bianche afin de non seulement aider Roglic mais aussi d'engranger les kilomètres. Dès dimanche, l'étape d'ouverture autour de Mantes-la-Ville et sa bosse de Breuil Bois Robert (1,2 km à 6,9%) dont le sommet est situé à 6 km de l'arrivée (et qui aura été empruntée 18 km plutôt) devrait convenir au champion de Belgique.

Les jours suivants ce sont les sprinters qui devraient être à la fête ce qui ne devrait pas déplaire à van Aert. Mercredi le contre-la-montre individuel de 13,4 km offrira une nouvelle chance au lauréat du "Nieuwsblad." En résumé, le vice-champion olympique de Tokyo aura l'occasion de se montrer.

Jeudi, ce sont pas moins de 3.350 mètres de dénivelé positif que devront digérer les coureurs à travers l'Ardèche. Vendredi les baroudeurs seront sur leur terrain et samedi on retrouvera les petits braquets dans le Col de Turini avant une étape finale accidentée à souhait avec le Col d'Èze en cinquième ascension dont le sommet sera situé à 15 km de la banderole finale.

Si plusieurs spécialistes des courses à étapes ont préféré disputer Tirreno-Adiatico, le plateau de Paris-Nice comprend de solides candidats : Aleksandr Vlasov qui pourrait suppléer son leader Schachmann en cas de besoin; les redoutés membres de l'UAE Team Emirates Joao Almeida et Brandon McNulty ou encore le Colombien Nairo Quintana et le Français David Gaudu. Outre van Aert, parmi les Belges on attend Jasper Philipsen dont les sprints face à Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen et Sam Bennett s'annoncent ouverts. Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Mauri Vansevenant et Oliver Naesen pourraient aussi s'illustrer à l'une ou l'autre occasion.

