Jonas Van de Steene a pris la 4e place dans la catégorie H4 alors que Jean-François Deberg a pris la 5e place dans la catégorie H3. Ce dernier, 4e à Rio, espérait logiquement pouvoir monter sur le podium.

Le handbiker Jonas Van de Steene a pris la 4e place de l'épreuve de cyclisme sur route en classe H4, mercredi aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

Van de Steene, 34 ans, a été devancé au terme de la course de 79,2 km sur le circuit du Fuji International Speedway par le Néerlandais Jetze Plat, médaille d'or en 2h15:13 . L'Autrichien Thomas Fruehwirth a pris la médaille d'argent à 5:43. Le bronze est revenu à un autre Autrichien Alexander Gritsch à 7:25. Van de Steene a fini à 8:41.

Van de Steene avait pris la 9e place du contre-la-montre mardi.

Deberg 5e dans la catégorie H3

Le handbiker Jean-François Deberg s'est classé 5e de l'épreuve en ligne de cyclisme sur route en classe H3 des Jeux Paralympiques de Tokyo, disputé dur le circuit du Fuji International Speedway.

Deberg a terminé au bout des 79,2 km de l'épreuve à 6:58 du Russe Ruslan Kuznetsov, médaille d'or. Le Suisse Heinz Frei a pris la médaille d'argent dans le même temps. L'Autrichien Walter Ablinger s'est emparé de celle de bronze à 31 secondes. L'Américain Ryan Pinney a fini 4e à 5:24.

null © belga

A 39 ans, le Baelenois dispute sa dernière saison de sportif de haut niveau. Il avait remporté la médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio dans le relais par équipe mixte (messieurs) qui se déroule jeudi à Fuji. Mardi, il avait fini 8e du contre-la-montre.

Au Brésil, il avait terminé 4e de la course sur route et 7e du contre-la-montre.

Le handbiker Jonas Van de Steene a pris la 4e place de l'épreuve de cyclisme sur route en classe H4, mercredi aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Van de Steene, 34 ans, a été devancé au terme de la course de 79,2 km sur le circuit du Fuji International Speedway par le Néerlandais Jetze Plat, médaille d'or en 2h15:13 . L'Autrichien Thomas Fruehwirth a pris la médaille d'argent à 5:43. Le bronze est revenu à un autre Autrichien Alexander Gritsch à 7:25. Van de Steene a fini à 8:41. Van de Steene avait pris la 9e place du contre-la-montre mardi. Le handbiker Jean-François Deberg s'est classé 5e de l'épreuve en ligne de cyclisme sur route en classe H3 des Jeux Paralympiques de Tokyo, disputé dur le circuit du Fuji International Speedway. Deberg a terminé au bout des 79,2 km de l'épreuve à 6:58 du Russe Ruslan Kuznetsov, médaille d'or. Le Suisse Heinz Frei a pris la médaille d'argent dans le même temps. L'Autrichien Walter Ablinger s'est emparé de celle de bronze à 31 secondes. L'Américain Ryan Pinney a fini 4e à 5:24.A 39 ans, le Baelenois dispute sa dernière saison de sportif de haut niveau. Il avait remporté la médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio dans le relais par équipe mixte (messieurs) qui se déroule jeudi à Fuji. Mardi, il avait fini 8e du contre-la-montre. Au Brésil, il avait terminé 4e de la course sur route et 7e du contre-la-montre.