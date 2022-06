À l'approche du Tour de France, qui débutera ce vendredi 1er juillet à Copenhague, le guide du Tour de Sport/Cyclisme Magazine sera en vente à partir de ce jeudi 9 juin.

Dans ce numéro spécial annuel, le dix-huitième depuis sa première édition 2004, nous parlerons d'abord du double tenant du titre Tadej Pogacar. Quels sont les secrets de ce champion précoce que rien ne semble arrêter ? Pourquoi reste-t-il si enjoué, sobre et modeste malgré une domination presque cannibalesque sur les courses auxquelles il prend part ? Pourquoi est-il aussi si attaché à sa famille ?

Le coureur de l'UAE team a mis un terme au règne sans partages des Grenadiers de l'équipe Sky/INEOS en 2020 et 2021. Le manager Dave Brailsford a profité du récent changement de sponsor pour appliquer une nouvelle philosophie, en mettant l'accent sur l'éclosion de jeunes talents de haut niveau et sur une manière plus offensive de courir. Une stratégie qui a porté ses fruits lors du dernier printemps, avec des victoires sur la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race et Paris-Roubaix. Peuvent-ils encore briller sur les courses de trois semaines pour autant ?

Wout Van Aert essaiera de ramener le maillot vert à Paris © iStock

Van Aert peut-il succéder à Boonen ?

La lutte pour le maillot vert passionnera les suiveurs belges de cyclisme puisque les projecteurs seront braqués sur l'inclassable Wout Van Aert , qui en a fait son grand objectif de l'été. Nous avons comparé ses qualités avec celles des anciens vainqueurs de la tunique verte dans le passé. Qu'est-ce que le Campinois possède en commun avec Rik Van Looy, Sean Kelly, Erik Zabel, Tom Boonen ou Peter Sagan ?

L'un de ses principaux concurrents pour le classement par points sera Fabio Jakobsen, le sprinteur de Quick-Step Alpha Vinyl. Le Néerlandais reviendra sur une carrière marquée dans sa chair par une terrible chute au Tour de Pologne et la rééducation qu'il a dû suivre pour revenir au sommet.

Un autre candidat aux succès dans les sprints massifs et à la victoire finale au classement par points sera probablement Jasper Philipsen, qui devra collaborer avec Mathieu van der Poel pour décrocher des bouquets d'étape pour le compte de la formation belge Alpecin-Fenix. Nous raconterons l'histoire de sa jeunesse et comment il est devenu un sprinteur de haut niveau.

Copenhague accueillera le grand départ du Tour de France en 2022. © iStock

Visite au Danemark, pays de départ de ce Tour

Nous nous entretiendrons aussi longuement avec Dylan Teuns. On évoquera ses deux victoires d'étape sur les Tours 2019 et 2021, ainsi que son printemps des classiques réussi, avec comme point d'orgue son succès sur la Flèche Wallonne. Il détaillera ses ambitions pour cette Grande Boucle.

Les trois premiers jours du Tour se dérouleront au Danemark. C'est pourquoi nous nous sommes rendus à Copenhague, pour un reportage exclusif sur la capitale danoise, folle de vélo.

Toute aussi folle de vélo, la ville wallonne de Binche, d'où s'élancera la sixième étape. Le bourgmestre expliquera comment il veut placer la cité des Gilles sur la carte internationale du cyclisme.

La première du Tour féminin

C'est une nouveauté cette année : le premier Tour de France féminin officiel, dont le départ sera donné le dernier jour de l'édition masculine, à Paris. La grande favorite pour la victoire finale est la Néerlandaise Annemiek van Vleuten. Nous allons nous projeter dans cette édition historique, qui doit écrire un nouveau chapitre dans l'histoire d'un cyclisme féminin en plein développement.

Marion Rousse, la compagne de Julian Alaphilippe et ancienne coureuse, est la directrice du Tour de France féminin qui va vivre sa première édition cet été. © iStock

Le grand dossier

En plus de ces sujets brûlants et de ces grandes interviews, nous analyserons toutes les équipes présentes, avec leurs forces et leurs faiblesses, et, comme chaque année, nous passerons à la loupe le tracé des 21 étapes. On évoquera aussi certaines éditions du passé comme celle de 1947 où Jean Robic fut le vainqueur d'une course terrible. Avec le grimpeur Peter Winnen, on parlera de la mythique ascension de l'Alpe d'Huez qui fut introduite sur le parcours de la Grande Boucle pour la première fois, en 1952. Cela fera donc 70 ans cet été.

C'est donc le guide idéal à consulter tous les jours pour savoir tout ce qu'il faut sur la plus grande compétition sportive du mois de juillet (et de l'été). Vous retrouverez aussi un aperçu détaillé des huit étapes du Tour de France féminin.

Le guide du Tour 2022 de Sport/Cyclisme Magazine sera en vente à partir du jeudi 9 juin. Il compte 132 pages et coûte 7,95 euros. Les abonnés à Sport/Foot Magazine le recevront gratuitement.

