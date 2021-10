Durant une carrière moins riche en succès que celle de son père, l'Irlandais aura remporté 12 bouquets dont deux victoires d'étape sur la Vuelta. Sur cette dernière, il a même fini à deux reprises dans le top 10.

Nicolas Roche a annoncé mettre un terme à sa carrière, après 17 années passées au sein du peloton. L'Irlandais raccrochera ainsi son vélo à l'issue de l'année, a communiqué son équipe DSM où il a passé les trois dernières saisons.

Nicolas Roche était passé pro en 2005 chez Cofidis puis Crédit Agricole (2007-2008) et AG2R-La Mondial (2009-2012). Fils de l'ancien coureur, Stephen Roche, il portera ensuite les maillots de Tinkoff-Saxo (2014), Sky (2015-2016) puis ceux de BMC (2017-2018) et enfin Sunweb devenu DSM.

Il affiche 12 victoires à son palmarès dont deux étapes du Tour d'Espagne (2013 et 2015). Il aura pris le départ de 24 grands Tours, pour en terminer 22. Son meilleur classement général restera une 5e en 2013 et une 6e place en 2010 à la Vuelta. Sa dernière victoire remonte à 2016 lors qu'il était devenu double champion de son pays sur la route et en contre-la-montre, pour la deuxième fois.

