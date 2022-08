Nicky Degrendele a échoué de peu au pied du podium du keirin des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, mardi à Munich. La jeune femme de 25 ans a impressionné lors du premier tour et des demi-finales, mais en finale, trois coureuses l'ont devancée: l'Allemande Lea Sophie Friedrich, la Polonaise Urszula Los et l'Ukrainienne Olena Starikova. Friedrich, qui est également championne du monde, a prolongé son titre européen.

"Cette quatrième place est vraiment décevante", a reconnu la native de Knokke. "Ça n'a pas marché, c'est tout. J'espère que la prochaine fois, ce sera parfait. Je ne suis pas entièrement satisfaite de ma course, mais je ne changerais cependant rien. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis contente de ma performance et de mon niveau. Et j'ai de nouveau appris quelque chose. C'est le plus haut niveau que j'ai atteint en tant que coureuse, plus haut que lors de mon titre mondial en 2018."

Après ce sacre à 21 ans, Degrendele a connu quelques années difficiles sur le plan sportif. "Une bonne coureuse doit passer par des moments difficiles, en tant que personne et en tant que coureuse. Cela vous permet de devenir meilleure dans votre travail", a-t-elle expliqué.

La sprinteuse a été très régulière tout au long de la journée. "Je suis effectivement heureuse de cela. Cependant, j'étais nerveuse ce matin. Les personnes qui m'entourent m'ont beaucoup aidé, m'ont rassuré et m'ont divertie. Elles m'ont aussi dit d'essayer de m'amuser."

Degrendele travaille avec l'entraîneur national néo-zélandais Tim Carswell depuis ce printemps. Un coach qui a eu une grande influence sur elle. "Nous ne travaillons ensemble que depuis mars et je pense avoir déjà fait de grands progrès. Son arrivée, en combinaison avec Kenny (De Ketele, le deuxième coach national, ndlr), a été très importante pour moi. Chaque entraîneur a son propre point de vue. Et ils me sont très utiles. Je veux aussi les rendre fiers", a-t-elle conclu.

