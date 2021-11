Il devance la paire belgo-allemande De Buyst et Kluge et le duo belgo-britannique Keisse et Cavendish.

Les Danois Michael Morkov et Lasse Norman Hansen ont conservé la tête de la 80e édition des Six Jours de cyclisme sur piste de Gand à l'issue de la troisième journée jeudi.

Les champions du monde totalisent 212 points et devancent, dans le même tour, le duo belgo-allemand composé de Jasper De Buyst et Roger Kluge (156). Le tandem de l'équipe Deceuninck-Quick Step Iljo Keisse - Mark Cavendish est 3e avec 145 unités. Trois équipes suivent avec un tour de retard, dont les Belges Kenny De Ketele et Robbe Ghys (187 points). Jonas Rickaert et le Suisse Silvan Dillier sont cinquièmes (107), devant les Belges Otto Vergaerde et Jules Hesters (107).

- Classement à l'issue de la 3e journée:

1. Michael Morkov/Lasse Norman Hansen (Dan) 212 points

2. Jasper De Buyst/Roger Kluge (Bel/All) 156

3. Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/G-B) 145 à 1 tour:

4. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 187

5. Jonas Rickaert/Silvan Dillier (Bel/Sui) 107

6. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 107 à 6 tours:

7. Fabio Van Den Bossche/Vincent Hoppezak (Bel/P-B) 61 à 8 tours: 8. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (P-B) 116 à 18 tours:

9. Morgan Kneisky/Matias Malmberg (Fra/Dan) 48 à 23 tours:

10. Roy Pieters/Maikel Zijlaard (P-B) 15 à 24 tours:

11. Gerben Thijssen/Michele Scartezzini (Bel/Ita) 29 à 34 tours:

12. Tuur Dens/Marc Hester (Bel/Dan) 77.

