Philippe Gilbert a abandonné à un peu moins de 100 kilomètres de l'arrivée des Mondiaux de cyclisme, dimanche à Harrogate. Désigné comme un des deux leaders de l'équipe belge pour ce rendez-vous anglais, le Remoucastrien a quitté la course en pleurs, visiblement touché au genou après être tombé.

Victime d'une chute à l'entrée du circuit local, à 125 km de la ligne, Gilbert était malgré tout remonté sur son vélo. Attendu par Remco Evenepoel, qui a tout tenté pour ramener son leader aux avant-postes, le champion du monde 2012 n'est pas parvenu à faire la jonction. Il a ensuite jeté l'éponge, en larmes.

Evenepoel, qui avait refusé de laisser son leader derrière afin de l'aider, a lui aussi quitté la course deux tours de circuit après l'incident. Tim Declercq, qui était lui dans le groupe de tête, a abandonné quasi au même moment. Il avait placé une accélération quelques minutes plus tôt alors que Gilbert et Evenepoel tentaient de revenir.