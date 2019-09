Tim Declercq, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) et Tim Wellens (Lotto Soudal) sont les trois derniers coureurs désignés par le sélectionneur national Rik Verbrugghe afin de participer à la course en ligne aux Mondiaux de cyclisme, qui se dérouleront dans le Yorkshire fin du mois (22 au 29 septembre). La Fédération belge de cyclisme l'a annoncé lundi.

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain Merida), Greg Van Avermaet (CCC) et Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) étaient déjà certains de disputer la course, prévue le dimanche 29 et longue de 285 kilomètres entre Leeds et Harrogate.