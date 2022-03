La liste des participants au premier Monument de la saison ne cesse de changer de jour en jour et d'heures et en heures.

Mathieu van der Poel a été ajouté à la sélection d'Alpecin-Fenix pour Milan-Sanremo, a confirmé son équipe vendredi. Le Néerlandais y disputera sa première course sur route de la saison.

"En raison de plusieurs coureurs malades et blessés, il ne restait que six coureurs à aligner pour la Primavera", a expliqué Alpecin-Fenix dans un communiqué. "Comme le retour de Van der Poel était déjà prévu pour mardi à la Semaine internationale Coppi et Bartali, il a été décidé jeudi de l'ajouter dans l'équipe pour Milan-Sanremo."

L'Australien Caleb Ewan, malade, ne disputera pas Milan-Sanremo samedi. Son équipe, Lotto Soudal, l'a annoncé vendredi.

Dans un communiqué, Lotto Soudal explique que le "staff médial et Caleb Ewan ont attendu jusqu'au dernier moment pour prendre cette décision difficile, mais au final, c'était la seule option."

"Je suis déçu car je ne suis pas en mesure de prendre le départ de mon principal objectif du printemps", a regretté Ewan. "J'étais en bonne forme et prêt pour une course difficile, mais comme beaucoup d'autres coureurs en ce moment, je fais face à une grippe intestinale au pire moment. Avec l'équipe, nous avons décidé qu'il était préférable de se concentrer à présent sur d'autres objectifs. "

Ewan, 27 ans, s'est classé deux fois deuxième du premier Monument de la saison, en gagnant à chaque fois le sprint du premier peloton, en 2018 derrière l'Italien Vincenzo Nibali et en 2021 derrière le Belge Jasper Stuyven. L'Australien s'ajoute à une longue liste d'absents pour maladie comprenant notamment le vainqueur sortant Jasper Stuyven, Oliver Naesen, le champion du monde Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Sonny Colbrelli et Sam Bennett.

