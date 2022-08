Il ne s'agit pas d'un caprice du sprinteur néerlandais, qui partira chez Intermarché-Wanty-Groupe Gobert l'an prochain, mais d'une décision qui avait été prise avec son équipe avant le départ de la course.

Comme prévu avant la course avec son équipe Jumbo-Visma, Mike Teunissen ne sera pas au départ de la 6e étape du Tour de Pologne (2. UWT) jeudi après-midi. Le Néerlandais de 29 ans doit se marier ce week-end.

Après le contre-la-montre individuel de 11,8 kilomètes entre Szaflary et Wierch Rusinski, la 79e édition du Tour de Pologne s'achève vendredi avec une 7e étape en ligne entre Valsir et Cracovie (177,8 km).

Comme prévu avant la course avec son équipe Jumbo-Visma, Mike Teunissen ne sera pas au départ de la 6e étape du Tour de Pologne (2. UWT) jeudi après-midi. Le Néerlandais de 29 ans doit se marier ce week-end. Après le contre-la-montre individuel de 11,8 kilomètes entre Szaflary et Wierch Rusinski, la 79e édition du Tour de Pologne s'achève vendredi avec une 7e étape en ligne entre Valsir et Cracovie (177,8 km).