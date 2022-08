La formation Jumbo-Visma, qui comptera donc dans ses rangs le vainqueur et le deuxième (Wout van Aert) de l'édition 2022 de l'Enfer du Nord, a aussi annoncé le recrutement de Wilco Kelderman. Quant à l'Equatorien, vainqueur du Giro en 2019, il sera, en plus de l'or olympique, monté sur les podiums des trois grands tours lors de son passage chez Ineos-Grenadiers

Richard Carapaz s'est engagé avec EF Education-EasyPost, a annoncé vendredi la formation cycliste américaine, qu'il rejoindra en 2023. Le coureur équatorien de 29 ans, sacré champion olympique l'an dernier à Tokyo, porte depuis trois ans le maillot de l'équipe britannique Ineos Grenadiers. Au cours de ces trois années, il est monté sur le podium des trois grands tours, avec une 2e place au Tour d'Espagne 2020, une 3e place au Tour de France 2021 et une 2e place sur le Tour d'Italie cette année. ll avait remporté le Giro en 2019 sous les couleurs de Movistar.

"Quand on conquiert une chose, on en veut encore plus", déclare Richard Carapaz dans un communiqué de sa future équipe. "Je suis une de ces personnes qui en veulent toujours plus. Il y a certaines choses que je n'ai pas réalisées. J'aimerais essayer de remporter un autre grand tour. Gagner le Tour de France a toujours été le but de ma vie. C'est une chose pour laquelle je vais me battre, je sais que c'est possible. EF Education-EasyPost est une équipe avec beaucoup d'objectifs et d'ambitions. Je suis une pièce qui peut très bien s'intégrer dans l'équipe. Je suis motivé et je cherchais une équipe avec les mêmes objectifs que moi. Je suis concentré et je veux essayer de remporter le Tour de France. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons réaliser ensemble. L'équipe veut atteindre ses objectifs, c'est très important pour moi. L'équipe veut gagner un grand tour, tout comme moi", ajoute Carapaz, qui affiche 14 victoires en carrière.

Van Baarle et Kelderman renforcent Jumbo-Visma

Les Néerlandais Dylan van Baarle et Wilco Kelderman se sont engagés pour trois ans chez Jumbo-Visma. La formation néerlandaise l'a annoncé vendredi en marge du départ du Tour d'Espagne à Utrecht, une Vuelta à laquelle participent les deux coureurs, Van Baarle sous le maillot d'Ineos Grenadiers, Kelderman sous celui de BORA-hansgrohe.

Dylan Van Baarle © iStock

Dylan van Baarle, 30 ans, faisait partie de l'équipe Sky, puis Ineos, depuis 2018. Il compte six victoires à son palmarès, dont Paris-Roubaix cette année et A travers la Flandre l'année passée.

Wilco Kelderman, 31 ans, évolue depuis 2021 chez Bora-hansgrohe, après quatre saisons chez Sunweb, précédée d'un passage chez LottoNL-Jumbo. S'il compte quatre victoires au compteur, le natif d'Amersfoort s'illustre surtout sur les grands tours. Il a notamment terminé 4e du Tour d'Espagne 2017, 3e du Tour d'Italie 2020 et 5e du Tour de France l'an dernier. "Voir Wilco revenir dans l'équipe où tout a commencé pour lui nous procure un sentiment spécial", déclare Merijn Zeeman, directeur sportif de Jumbo-Visma, dans un communiqué. "Nous pouvons nous aider l'un l'autre à grandir. Nous attendons de Wilco qu'il joue un rôle important au service de Primoz (Roglic) et Jonas (Vingegaard, ndlr) mais aussi qu'il signe lui-même de bons résultats. Nous sommes fiers et heureux que Dylan nous ait choisis. Il a un grand palmarès et est très apprécié dans le peloton. Nous visons de grandes victoires, et avec Dylan dans notre équipe, nous augmentons nos chances de succès", ajoute le directeur sportif de l'équipe de Wout van Aert, Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck.

