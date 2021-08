Tosh Van der Sande quitte Lotto-Soudal pour Jumbo Visma et renforcer le pôle "classiques" emmené par Wout Van Aert. Christophe Laporte rejoint aussi l'équipe du vice-champion olympique sur route. Markus Hoelgaard, l'une des révélations de la saison, rejoint l'équipe Trek-Segafredo. Enfin, Fernando Gaviria, le sprinteur colombien, ne reviendra pas Deceuninck-Quick.Step puisqu'il a prolongé chez UAE au même titre que l'ancien champion du monde Rui Costa, Jan Polanc et Alessandro Covi.

Hoelgaard en vue sur les classiques, notamment le GP E3, rejoint Stuyven et Theuns chez Trek-Segafredo

Trek-Segafredo a recruté le Norvégien Markus Hoelgaard en vue de la saison prochaine. Il a signé un contrat de deux ans, a confirmé l'équipe américaine lundi.

Markus Hoelgaard s'était notamment imposé sur la 4e étape de l'Arctic Race. © belga

Le jeune Hoelgaard, 26 ans, a été l'une des têtes d'affiche du Tour de Norvège la semaine dernière. Il a terminé chaque étape dans le top 10 et a terminé quatrième au classement général final. Au début du mois, il a remporté la première étape de l'Arctic Race of Norway.

Au printemps, Hoelgaard a montré ses capacités avec une huitième place dans la E3 Saxo Bank Classic. Le Norvégien vient de l'équipe Pro Tour Uno-X et s'apprête à faire ses débuts sur le World Tour. Il sera coéquipier de Jasper Stuyven et Edward Theuns, entre autres, dans sa nouvelle équipe.

Christophe Laporte, vainqueur sur une étape du Tour du Limousin, viendra épauler Van Aert sur les classiques et Groenewegen sur les sprints massifs. © belga

Van der Sande et Laporte, nouveaux lieutenants de Wout Van Aert

Tosh Van der Sande quittera la formation Lotto Soudal pour l'équipe Jumbo-Visma la saison prochaine. Il a signé un contrat de deux ans avec l'équipe néerlandaise.

Van der Sande, 30 ans, fera partie du noyau classique autour de Wout van Aert. "J'ai été très honoré par cet intérêt. Pendant dix ans, j'ai couru pour le Lotto, donc ce sera un changement sérieux. Si une équipe comme l'équipe Jumbo-Visma cherche à entrer en contact, vous ne devez pas hésiter longtemps. C'est la meilleure équipe ou l'une des meilleures équipes du monde. Le cadre et le professionnalisme me plaisent beaucoup", déclare Van der Sande.

"Je suis très heureux de rejoindre cette équipe et j'ai hâte d'y être. J'espère pouvoir faire mon chemin dans l'équipe des classiques pour servir Wout van Aert. Je pense que ma valeur ajoutée réside dans mon sang-froid dans les situations de stress, en me positionnant et en roulant à l'avant avec le leader. Ce sont mes principaux atouts. En outre, je veux essayer de devenir un coureur encore meilleur au sein de l'équipe Jumbo-Visma. Compte tenu du cadre, je crois certainement à une progression dans les années à venir."

Le directeur sportif Merijn Zeeman décrit Van der Sande comme "un coureur très intelligent". "En termes de positionnement, il est également très bon et a beaucoup d'expérience. Nous pouvons utiliser cela dans notre équipe de printemps. S'il a la même forme que cette année, il sera aux côtés de Wout dans les finales et nous en avons besoin. Et cela vaut également pour le train de sprint autour de Dylan Groenewegen. Tosh a fait un très bon travail avec Caleb Ewan. Nous sommes heureux d'avoir pu l'attirer et qu'il apporte cette expérience et cette expertise".

Le Français Christophe Laporte (28 ans) passe également chez Jumbo-Visma pour deux ans. Il quitte Cofidis. Le Néo-Zélandais George Bennett (UAE), l'Allemand Christoph Pfingsten et le Néerlandais Antwan Tolhoek font leurs adieux à Jumbo-Visma.

Quatre prolongations chez UAE dont Gaviria

L'équipe cycliste UAE Team Emirates a annoncé lundi la prolongation du contrat de quatre coureurs: le sprinteur colombien Fernando Gaviria, l'ancien champion du monde portugais Rui Costa, l'Italien Alessandro Covi et le Slovène Jan Polanc.

Covi a prolongé son contrat jusqu'à la fin de 2024. Gaviria, comme Costa et Polanc, a signé jusqu'à la fin de 2022. "Nous savons tous que Gaviria est un sprinter de classe mondiale et que dans un bon jour, il peut battre n'importe qui", a déclaré le manager de l'équipe, Joxean Matxin Fernandez.

"Maintenant, nous espérons voir plus de régularité, ce dont il est certainement capable. Nous sommes très heureux qu'il reste dans l'équipe et nous espérons voir la meilleure version de lui en 2022."

Gaviria, 27 ans, est passé de Quick.Step à UAE en 2019. Il a remporté une étape du Tour de Pologne ce mois-ci, mais n'a pas été en mesure de s'imposer dans le Giro, dans lequel il s'est déjà imposé à cinq reprises en 2017 et 2019.

